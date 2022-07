La Sound Explorers Collection Belledonne regroupe l'ensemble des logiciels d'Arturia

Le SSD Sound Explorers Collection Belledonne

Le pack Sound Explorers Collection Belledonne (du nom de la chaine de montagnes près de Grenoble, quartier général de la firme) comprend(33 modélisations logicielles d'instruments qui ont marqués leurs époques dont les nouveaux instruments virtuels Kong MS-20 V, le SQ 80 V, l'Augmented Strings et l'Augmented Voices et des milliers préréglages),(28 émulations des effets et des outils de studio les plus emblématiques),( synthèse granulaire, séquenceur, une nouvelle façon de gérer les samples, ainsi que le moteur à triple oscillateur virtuel analogique maison),, comprenant 50 bibliothèques de sons et 4 000 préréglages.Arturia précise que l, et que les quantités seront limitées.