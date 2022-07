Pro Tools 2022.7 améliore la réactivité sous macOS Big Sur et Monterey

Folder Tracks

Cette nouvelle itération de juillet corrige quelques soucis, comme les crashs à l'ouverture de sessions ou lors de l'import de clips, un problème avec la compensation de délai dans certains cas, et. La version 2022.7 devrait ainsi paraitre nettement plus fluide, que ce soit pour le scrolling vertical, le déplacement ou le changement de la taille des pistes, pour la sélection de listes de lecture, de la mise en place de marqueurs, ou de l'ouverture des. Même si Pro Tools ne fonctionne toujours pas nativement sur les Mac Apple Silicon, le logiciel était tout à fait utilisable, mais les ralentissements de l'interfaces se révélaient parfois pénibles (y compris sur les Mac Intel). Pro Tools 2022.7 est d'ores et déjà disponible au téléchargement depuis le compte Avid ou via Avid Link.Pour rappel,L'offre se résume désormais à trois versions,à 9,99$ par mois/99,99$ par an, avec 32 pistes audio, 32 pistes auxi­liaires, 32 pistes instru­ment, 64 pistes MIDI, 16 entrées et sorties Native et quelques plug-ins,à 39,99$ par mois/299$ par an avec 512 pistes audio, 128 pistes auxi­liaires, 512 pistes instru­ments, 1 024 pistes MIDI, une piste vidéo, 64 entrées et sorties Native, le mixage en surround et Dolby Atmos, ainsi que les nouveaux instruments GrooveCell et SynthCell et l'ensemble des plug-ins, et enfinà 99,99$ par mois/999$ à l'année avec 2 048 pistes audio, 1 024 pistes auxi­liaires, 512 pistes instru­ments, 1 024 pistes MIDI, 64 pistes vidéo, 256 entrées et sorties Native, ainsi que l'ensemble des plug-ins et fonctionnalités du logiciel. Les utilisateurs avec une licence perpétuelle et/ou un abonnement actif(la migration est automatique).