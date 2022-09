Un casque Bluetooth à 699€ chez Bowers & Wilkins

Un nouveau casque Bluetooth chez B&W

Après la version S2 revue en profondeur du PX7 (lancé en 2019 afin de prendre la relève du PX),(Apple s'était allègrement servi dans le staff du centre de recherche de Brighton pour le HomePod et les AirPods, embauchant des pointures comme Martial Rousseau en tant que Transducer Engineering, et Stuart Nevill en tant qu'Audio Acoustic Manager)(qui n' a pourtant rien de bas de gamme).Le constructeur reprend les grandes lignes de la fiche technique du PX7 et(comme sur la nouvelle gamme d'enceintes) avec à la clé un meilleur rendu sonore, et de l'aluminium à profusion pour une finition vraiment luxueuse.Pour le reste, on retrouve les qualités du PX7, avec un design moderne tout en conservant cette touche vintage, des coussinets en cuir Nappa, une réduction active du bruit ambiant adaptative ainsi qu'un mode Transparence, 6 microphones, un nouvel égaliseur via l'application dédiée, la prise en charge des codecs aptX Adaptive et aptX HD en sus du SBC et de l'AAC, une nouvelle puce DSP montant jusqu'en 24 bits pour un rendu Hi-Res (les connexions en USB-C -y compris pour l'audio- et en mini jack 3,5 mm sont de la partie en sus du Bluetooth), et une autonomie atteignant 30 heures.. Le PX7 S2 aux performances assez proches est quant à lui actuellement commercialisé à partir de 429 euros