Apple Music for Artists permet davantage de personnalisation

Un portail Apple Music pour les artistes

Et ceux qui s'en occupent

Au sein d' une page officielle , avec la possibilité d'ajouter un cliché et/ou une biographie et de les modifier, de publier les paroles des différents titres, et de consulter les messages d'Apple concernant l'accès au compte pour l'artiste et son éventuelle équipe (avec la possibilité de mettre en place des autorisations selon les personnes).Pour rappel, le service Apple Music for Artists (lancé en beta et uniquement pour quelques artistes en janvier 2018). Ainsi il sera possible de connaitre le nombre de fois où la chanson a été jouée, mais aussi dans quelle région du monde et par quel type de public. Le programme permet ainsi de consulter une centaine de paramètres qui remontent jusqu'au lancement d'Apple Music en 2015. Ceci afin d'en déduire une image assez précise de l'auditeur séduit par l'oeuvre concernée, et d'établir un parallèle avec d'autres artistes plus ou moins bien lotis.afin de tenter de combler telle ou telle lacune. Ainsi, les tourneurs -- s'empresseront d'utiliser ce genre de statistiques pour ajuster au mieux les villes et dates choisies, mais aussi tout ce qui concerne le merchandising. En grossissant le trait pour l'exemple, il sera inutile d'emmener à la Bourboule une palette de T-Shirts roses en taille XXS, si l'artiste y est majoritairement écouté par des hommes âgés de 35 ans, fans de Cannibal Corpse.A l'inverse,, permettant peut-être, chiffres à l'appui, de planifier un concert dans une ville éloignée, où l'enthousiasme pour les oeuvres serait plus important qu'ailleurs.