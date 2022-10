Shazam propose des fonds d'écran de ses artistes préférés sur iPhone et Apple Watch

Personnaliser ses fonds d'écran avec ses artistes préférés grâce à Shazam !

Shazam: Identifier la musique Apple Télécharger

Cette dernière permet de découvrir une nouvelle section qui donne la possibilité aux utilisateurs de personnaliser leur iPhone -mais aussi leur Apple Watch-, et ce, en affichantAinsi, une fois que la page dédiée à un chanteur ou un groupe s'ouvre dans l’app Shazam, Il faudra cliquer sur une actualité, tel qu'un concert. En faisant défiler, on pourra repérer une nouvelle section -répondant au doux nom de- qui permet de récupérer. Un joli aperçu de l'apparence du fond d'écran sur l'écran de verrouillage de son iPhone et son Apple Watch est même proposé.Pour utiliser le fond d’écran de son artiste du moment, il suffit d’appuyer sur le bouton, pour enregistrer l'image (voire plusieurs) dans l'application Photos, puis -de façon classique- la définir comme fond d'écran par défaut. La configuration sur l'Apple Watch est par contre. Elle utilise en effet, une API introduite avec watchOS 7 qui permet aux applications tierces de fournir des cadrans de montre personnalisés.Pour l’heure, peu d’artistes semblent pouvoir en bénéficier.. Disponible avec la dernière version de l’app, le déploiement de la fonction se fait naturellement. Il reste juste à trouver les artistes et espérer que son groupe préféré propose une telle option.Rappelons qu'en début de mois,! Cette dernière permet d'ajouter des chansons identifiées via Siri à la bibliothèque d'applications Shazam mais également sur l'Historique dans le centre de contrôle. A noter que cette fonctionnalité n'est compatible qu'avec iOS 16 ! Pour rappel, Apple avait déjà ajouté la fonctionnalité de reconnaissance musicale au centre de contrôle avec iOS 14. Les chansons répertoriées s'affichent si on a utilisé le bouton du centre de contrôle pour identifier le contenu, mais pas si on est passé par Siri pour identifier une chanson.