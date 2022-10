MPK Mini Plus : Akai propose une version améliorée de son contrôleur MIDI abordable

Un MPK mini amélioré

Un futur classique ?

(pour le tarif). Le nouveau venu propose 37 mini touches au lieu de 25, 8 encodeurs assignables, l'habituel joystick, un séquenceur pas à pas sur deux pistes, des molettes pour le pitch et la modulation, une entrée et une sortie au format MIDI DIN en sus du MIDI USB, 3 sorties CV/Gate et une entrée/sortie horloge au format mini jack, et reprend tous les ingrédients qui ont fait le succès de mk3, comme les huit pads MPC Performance rétroéclairés, un petit écran OLED pour afficher les paramètres principaux, ainsi qu'un assemblage et des matériaux de qualité (encore une fois, en prenant en compte le tarif).Le MPK Mini Plus est livré avec MPC Beats, six instruments virtuels ((Bassline, Tubesynth, Electric, Hybrid 3, Mini Grand, et Velvet), ainsi qu'une banque de son de 2 Go.Pour les budgets plus restreints ou les amateurs de claviers plus compacts, le MPK Mini mk3 est actuellement en promotion au tarif de 82 euros au lieu de 99,99 euros.