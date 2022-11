Les Sennheiser Momentum TW3 gagnent le Bluetooth multipoint et un mode haute résolution

Bluetooth multipoint et mode haute résolution

une profondeur de 24 bits et une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz

Rappel des caractéristiques techniques

La mise à jour du firmware des écouteurs en version version 2.10.19 se fera depuis l'application dédiée Smart Control disponible sur iOS et Android et, permettant d'appairer simultanément deux périphériques comme un iPhone et un Mac,. A l'image de Sony et des ses WF-1000XM4 qui ont également reçu le Bluetooth multipopint, il est agréable de voir Sennheiser offrir de nouvelles fonctionnalités à ses écouteurs dévoilés en avril 2022.Avec cette troisième génération, la firme conserve le très joli boitier recouvert de tissu mais dans un format encore plus compact, avec la charge sans fil (absente des générations précédentes alors que le tarif était élevé) et un port USB-C désormais à l'avant, et propose des écouteurs au design plus moderne. Les écouteurs embarquent les haut-parleurs maison de 7 millimètres, du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive, la réduction active du bruit ambiant (ANC) avec un mode adaptant la puissance du traitement en fonction de l'environnement, trois microphones par écouteurs, une certification IPX4 et une autonomie de 7 heures poussée à 21 heures via le boitier de charge.