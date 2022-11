Apple rajoute les paroles en direct sur la beta web d’Apple Music

Une harmonisation des services d'Apple

Nouveautés de l’app Musique avec iOS 16

D'après la version bêta en ligne beta.music.apple.com , elle cherche à coller le plus possible -et c'est logique- auet auxde son application native. Ainsi, elle y a ajouté les paroles de chansons, et il est désormais possible d’accéder aux paroles en direct des titres à l’écoute. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône de bulle avec les petites lignes afin de faire apparaître l’écran dédié.Pour rappel,dans Apple Music avec iOS 13. Les utilisateurs d'Apple Music peuvent faire défiler les paroles en temps réel et appuyer sur n'importe quelle ligne de la chanson pour passer à cette partie de la musique.Au niveau de l’app Apple Music, iOS 16 a apporté quelques modifications esthétiques. Ainsi le widget de lecture sur l'écran de verrouillage dispose d'un(des petites ondes en haut à droite) et des animations retravaillées pour les boutons lecture/pause ou avant/arrière.Selon toute vraisemblance, il devrait s’agir d’une application autonome, disponible aux côtés de l'application Apple Music et qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année. Celle-ci combinerait l'interface utilisateur de Primephonic avec des fonctionnalités supplémentaires.