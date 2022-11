L'excellent casque Bose 700 avec ANC à 251€

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Design, ANC performant et confort

Avec le NC 700,Contrairement au QC 35 II, les écouteurs ne se replient pas afin d'offrir un format plus compact en déplacement. L'arceau est en acier inoxydable, mais le casque reste assez léger, affichant 255 grammes sur notre balance. Point habituel pour les casques de la marque, le NC 700 offre un confort vraiment appréciable, certainement ce qui se fait de mieux sur le marché des casques Bluetooth, avec le QC45 (qui est peut-être encore un chouia au-dessus sur ce point).Côté technique, le NC 700 embarque une surface tactile pour les commandes de base (lecture, prise d'appel) et la gestion du volume, huit microphones, des boutons physiques pour convoquer un assistant virtuel et la gestion de l'ANC, le Bluetooth 5.0 avec les codecs SBC et AAC ainsi que le mode multipoint (afin d'appairer simultanément deux appareils), un port jack 2,5 millimètres, et un port USB-C pour la recharge (il peut également servir d'entrée audio pour les appareils compatibles). Niveau autonomie,Pour ce qui est de l'ANC,(un brin plus efficace sur les voix, mais pour un tarif bien supérieur),. Si l'isolation la plus performante est le critère principal, le NC 700 fera des merveilles, permettant vraiment de réduire très nettement les bruits environnants.