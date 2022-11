Apple propose un Podcast dédié au foot avec Brendan Hunt (Ted Lasso)

After the Whistle with Brendan Hunt and Rebecca Lowe

Pour ceux qui décideraient de suivre la coupe du monde de football (nul besoin de préciser qu'elle se déroule auà partir du 20 novembre prochain), il est possible de le faire depuis son poste.. Ainsi Cupertino propose un tout nouveau podcast en série limitée. Ce podcast sera animé par Brendan Hunt, acteur et co-créateur de la série Ted Lasso et Rebecca Lowe, animatrice sur NBC Sports. Intitulé, il est produit en partenariat avec Meadowlark Media.(du tournoi). Disponible en avant-première le 17 novembre 2022, il sera disponible gratuitement danspour les utilisateurs aux États-Unis et dans. À noter que de nouveaux épisodes seront disponibles plusieurs fois par semaine dans les heures qui suivent les matchs importants.