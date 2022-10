Rencontrez-vous des soucis audio et de synchronisation avec les AirPods Pro 2 ?

Des problèmes audio avec les AirPods Pro 2 ?

Une mise à jour de firmware en approche

Pour tout savoir sur les AirPods Pro 2, prenez le temps de lire notre test des AirPods Pro 2 . Bonne lecture.

(par exemple, ici ou là ) évoquant des soucis audio avec les nouveaux AirPods Pro de seconde génération, notamment des coupures ou le passage intempestif de l'audio d'un écouteur à l'autre, le tout sans que le profil audio spatial personnalisé et le suivi dynamique de la tête ne soient activés. D'autres se plaignent d'un décalage de l'audio lors du visionnage d'une vidéo (les systèmes prennent habituellement en charge la synchronisation audio afin que la latence du Bluetooth ne vienne pas entacher l'expérience utilisateur pendant la lecture d'une vidéo) ou encore d'un volume qui change aléatoirement (sans que l'utilisateur ne touche les capteurs sur les tiges) avec ou sans la Transparence adaptative enclenchée. Apple a été contacté et a même procédé à l'échange des AirPods Pro 2 de certains utilisateurs, malheureusement sans succès, les problèmes étant de nouveau rencontrés sur les nouveaux exemplaires.Pour rappel, les AirPods Pro 2 avaient reçu une mise à jourà effectuer dès le déballage, Apple ayant déployé le firmware 5A377 qui venait remplacer la version 5A374 installée en usine, sans que l'on sache réellement quels étaient les changements apportés. Quelques jours après la commercialisation,affirmant que les nouveaux écouteurs de Cupertino s'affichaient alors comme étant connectés au périphérique hôte sans que la diffusion audio ne soit effective, ou encore se déconnectaient et reconnectaient sporadiquement durant la lecture de musique ou de vidéos.D'autres utilisateurs évoquaient alors une sorte d'écho lorsqu'ils avancaient ou reculaient au sein d'une vidéo via YouTube ou Netflix (le son redevenait normal après avoir navigué à nouveau au sein de la vidéo) ou lors d'appels avec la réduction active de bruit ambiant enclenchée. Ce genre de souci n'est toutefois pas nouveau et se retrouve également sur d'autres modèles d'AirPods, dont les AirPods Pro de première génération. Nous n'avons pas rencontré ces agaçants soucis sur nos exemplaires à la rédaction, et une mise à jour du firmware (ou d'iOS) pourrait bien venir à bout de ces soucis de jeunesse.