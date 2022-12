T-RackS d'IK Multimedia désormais natif sur les Mac Apple Silicon (+The Farm Stone Room)

T-RackS compatible nativement avec les puces Apple Silicon

The Farm Stone Room Studio Reverb : un plugin émulant une pièce légendaire

Les possesseurs de Mac M1/M1 Pro/M1 Max/M1 Ultra/M2 et utilisateurs de la suite de mixage et de mastering d'IK Multimedia seront ravis d'apprendre que. Cette prise en charge est une fort bonne nouvelle puisque le logiciel ne passera plus par la couche d'émulation de Rosetta 2 et profitera donc de meilleures performances tout en consommant moins d'énergie. T-RackS nécessite un Mac avec un processeur Intel Core 2 Duo, 4 Go de RAM et macOS 10.10.Dans la foulée, I(toujours Phil Collins derrière les fûts),. Pour la petite histoire, la pièce émulée est une reconstitution de la pièce originale (qui n'existe malheureusement plus) au sein du studio Fisher Lane Farm de Genesis et le son de la batterie passe par le circuit talkback de la console SSL 4000E (un monstre) de l'époque, l'ingénieur du son ayant été étonné du rendu en mono hyper compressé (pour l'époque) de la batterie passant par le canal pensé au départ pour communiquer avec les musiciens depuis la control room (les musiciens étant éloignés dans la pièce d'enregistrement, un microphone reprenait le son d'ambiance afin que 'l'ingénieur du son puisse leur parler). Il sera possible de profiter d'un rendu en mono émulant la réverbération de la pièce enregistrée avec un microphone STC 4021 Ball & Biscuit ainsi que d'une section stéréo s'appuyant sur deux Neumann U87.