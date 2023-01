Pas de HomePod mini 2 à l’horizon…

Aucun HomePod mini de prévu pour le moment...

ne travaille pas activement

Bien sûr, ce serait bien d'obtenir plus de couleurs, un prix moins cher ou de meilleurs son et microphones, mais les vraies améliorations doivent probablement être apportées sur le back-end - avec l'intégration de Siri et de l'application.

Peut-être des surprises du côté du software ?

Cette semaine, les rumeurs avaient vu juste et Apple a bel et bien lancé de nouveaux produits, dont un gros HomePod . Mais, selon Mark Gurman., Applesur un successeur du HomePod mini et il n’y ade mettre à jour le modèle -qui vient d’ailleurs de se prendre une petite augmentation de 10 euros depuis mercredi.Pour rappel,en même temps que l’iPhone 12. Un an plus tard, Apple prenait la décision d’ne conservant que la petite version au catalogue. Elle en profitait pour lancer trois nouvelles couleurs un peu plus pêchues (jaune, orange et bleu). Ce HomePod Gen 2 se démarque de son prédécesseur , il se dote d’une(comme l’Apple Watch) et une pucemais rétrograde au(contre du 5 pour la Génération 1). Il s'améliore au niveau de la domotique avec le support de Thread/Matter,(le HomePod mini aussi dès la semaine prochaine) et la reconnaissance du son de l'alarme d'un(à venir via une mise à jour prévue un peu plus tard, au printemps).