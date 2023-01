iMac M1, HomePod mini : Apple augmente les prix !

10 euros de plus pour le HomePod mini !

Pas de jaloux, l'iMac M1 aussi coûtera plus cher !

Sorti le 16 novembre 2020,. Avec la sortie du HomePod Gen 2 , Cupertino en a profité -non pas pour ajouter des couleurs inédites, comme l'espéraient certains- mais pour augmenter le prix de sa petite enceinte.Ne cherchez pas, il n'y a aucun changement entre hier et aujourd'hui sur ce modèle, hormis les dix euros de plus qu'il vous en coûtera pour l'acquérir. Les revendeurs devraient s'aligner très prochainement. En attendant, il figure encore à 99 euros, mais pas de stock en ligne !Le reste des modèles subit une hausse de 100 à 200 euros !Pour fait des petites économies, n'hésitez pas à passer par le Refurb d'Apple où ces modèles bénéficient de quelques remises. Ainsi l'iMac 24 pouces reconditionné avec Apple M1 8/7 8/256Go commence à partir de 1229 euros !