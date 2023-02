Spotify permet de ne plus polluer vos recommandations (avec des titres honteux) !

La même chose sur Apple Music svp !

Exclure certaines listes de lecture de vos recommandations

vous horripilent

Un équivalent sur Apple Music ?

Exclude from your taste profile

Mix préféré

Station de radio personnalisée

vous foutre la honte

Il y a de nombreux cas où vous utilisez votre service de streaming audio pour écouter des titres quine font pas partie de vos goûts habituels. Par exemple pour laissez la main à un ami (ou votre compagne/compagnon aux goûts disons...particuliers) en soirée, pour écouter un titre que vous aimez en secret (les fameux petits plaisirs inavouables) mais que vous ne voulez pas voir jouer au sein d'une playlist qui reflète fièrement vos goûts, ou encore pour faire plaisir à vos enfants avec l'intégrale des musiques d'un dessin animé qui vous fait pourtant et immanquablement saigner du nez et perdre des dents. Désormais, Spotify vous permettra de choisir l'option adéquate afin que ces titresCette pratique option s'intituleen VO.. Il est déjà possible d'opter pour une session d'écoute privée sur Spotify afin de ne pas impacter les listes personnalisées, et Apple Music permet également de demander d'avoir moins de recommandations de ce type au coup par coup lorsqu'un titre dérangeant vient chambouler des listes de lecture commeou votre. Il serait toutefois intéressant de disposer sur le service d'Apple d'une fonctionnalité équivalente à celle déployée actuellement sur Spotify, permettant de prendre les devants et de s'assurer qu'une chanson incongrue ne viendra pasruiner votre écoute.