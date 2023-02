Des soucis de réponses multiples avec plusieurs HomePod ?

Trop de réponses, tue la réponse

Je m'en occupe

Comment choisir quel HomePod répond à une demande via Siri

Appuyer pour parler à Siri

Lorsqu'un utilisateur dispose de plusieurs HomePod (par exemple, une paire stéréo) et qu'ils sont tous aptes à capter une requête, le système se charge de définir lequel répondra et mettra les autres en sourdine, permettant d'obtenir une réponse claire et intelligible. Il semblerait toutefois que cette fonctionnalité connaisse quelques ratés depuis la mise à jour 16.3.2 des HomePod Gen1 et Gen2 et HomePod mini. Ainsi,. Dans le cas d'une demande de domotique, comme l'allumage d'ampoules connectées, plusieurs HomePod répondentde concert, puis une des enceintes confirmera l'allumage alors que les autres indiqueront que la requête a échoué.que les utilisateurs touchés puissent s'en débarrasser. Pour rappelt,Cela ne réglera pas le bug mais peut rendre service de temps en temps lorsque vous désirez qu'un HomePod précis réponde aux demandes ou mette en place une alarme. Pour cela, il suffira de toucher le haut du HomePod en question (il faut bien entendu que l'optionsoit activée dans les réglages de l'enceinte)) et d'attendre qu'il s'illumine avant de faire votre demande à Siri. Ce sera ce HomePod qui prendra la main par la suite pour les prochaines demandes et alarmes.