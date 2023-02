Un bon casque avec ANC à 150€ chez Sony avec le WH-CH720N ?

Sony WH-CH720N

ANC et 35 heures d'autonomie pour 150€

Le nouveau venu répond au doux nom de WH-CH720N. Oui, nous avons déjà connu plus sexy mais Sony s'entête avec ses nomenclatures indigestes et à rallonge. Toutefois, le petit dernier semble intéressant etqui devrait lui offrir un traitement audio convaincant et permet de profiter de la technologie maison DSEE, pour Digital Sound Enhancement Engine permettant d'améliorer le rendu des pistes audio compressée,(ANC). Sur ce dernier point, le WH-CH720N ne devrait toutefois pas atteindre l'excellence du modèle haut de gamme qui est équipé d'une seconde puce pour le traitement de l'ANC, mais propose tout de même vingt niveaux de réduction de bruit et un mode ambiant afin de garder une oreille sur votre environnement.Le casque WH-CH270N est au format circum-aural (les oreillettes englobent l'oreille de l'utilisateur) et dispose également de deux microphones par oreillettes, d'une fonction de réduction du bruit du vent,permettant d'appairer deux périphériques simultanément, comme un Mac et un iPhone, de haut-parleurs de 30 millimètres, du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC et AAC,(50 heures sans), le tout pour un poids de 192 grammes (à titre de comparaison, l'AirPods Max fait 384g, mais les coupelles sont en métal, alors que ce Sony privilégie le plastique), ce qui devrait permettre d'offrir un certain confort, y compris pour de longues séances d'écoute.(le WH-1000XM5 est actuellement proposé à 419€, hors promotion) tout en disposant tout de même d'un casque signé Sony aux performances intéressantes.