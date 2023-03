Avec sa nouvelle interface, Spotify a désormais des faux airs de TikTok

Un relooking complet de l’application

le monde d'aujourd'hui nous tire dans un million de directions différentes. Donc, la chose la plus importante que nous pouvons faire pour les créateurs est de réduire la distance entre leur art et les gens qui l'aiment... ou qui les aimeraient s’ils les connaissaient.

Il s’agit en effet d’une véritable refonte de son application avec un nouveau flux et des fonctionnalités d'automatisation. La firme suédoise précise que cette dernière a été conçue pourD’après Gustav Soderstrom, coprésident et directeur des produits et de la technologie,Similaire à TikTok, voire à Apple Music Connect (et un brin d’Instagram aussi),(nouveau cheval de bataille des plateformes de streaming). On trouvera également des flux vidéo à découvrir dans la section, ainsi qu’une meilleure mise en lumière des sections DJ (une fonction booster à l’IA et réservés aux abonnés payants) Smart Shuffle et Autoplay for Podcasts.