Un micro USB-C sérieux pour le streaming ? Voici le Sennheiser Profile

Sennheiser Profile

Le sérieux Sennheiser et un kit streaming

Sennheiser rejoint donc l'arène des microphones USB avec le Profile, comptant bien faire jouer son aura (la firme propose toute une gamme audio professionnelle dont des microphones tout à fait satisfaisant, comme les MK4, MK8, MKE 600, ou encore mes petits préférés pour les prises de guitare, les E609 et E906)(appartenant désormais à Logitech),(et bien d'autres). Le Profile dispose d'un système permettant de l'incliner facilement, y compris s'il n'est pas sur son pied, et d'un corps en métal assurant une certaine solidité.(qui permet de moins capter les sons venant de l'arrière du microphone), d'un bouton pour passer en mode sourdine, d'un bouton de contrôle du volume du microphone (avec une LED variant du vert au rouge en passant par l'orange pour le niveau et la sourdine), d'un bouton pour la balance entre la voix et l’audio de la source (il est compatible Mac, PC, iOS/iPadOS, Android), d'un bouton de contrôle du volume pour le monitoring au casque, et d'une sortie audio en mini jack 3,5 mm.Le Sennehiser Profile est d