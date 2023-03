Les offres lossless concurrentes ont retardé l'arrivée de Spotify HiFi

Une annonce un peu trop anticipée

Spotify HiFi sera disponible plus tard cette année et fournira de la musique au format audio sans perte de qualité CD à votre appareil et aux enceintes compatibles Spotify Connect.

Une concurrence plus rapide et sans surcoût

Nous l'avons annoncé, mais l'industrie a ensuite changé pour un tas de raisons. Nous allons le faire, mais nous allons le faire d'une manière qui a du sens pour nous et pour nos auditeurs. L'industrie a changé et nous avons dû nous adapter. Nous voulons le faire d'une manière qui fonctionne également pour nous du point de vue des coûts. Je n'ai pas le droit de commenter nos accords avec les labels, ni ce que d'autres acteurs de l'industrie ont fait, pour des raisons évidentes.

, comme le proposaient alors déjà certains concurrents comme Tidal, Qobuz, Deezer HiFi, ou encore Amazon Music HD via un coût supplémentaire. En 2021, Spotify annonçait dans un communiqué tout ce qu'il y a de plus officiel :Aucune date de disponibilité, ni aucun tarif (heureusement) n'avait alors été précisé.Seulement voilà,. Amazon a enchérit dans la foulée en annonçant que l'audio sans perte était désormais accessible aux abonnés de l'abonnement standard. Spotify avait peut-être l'intention de sortir une offre HiFi via une formule plus coûteuse, et ces annonces successives ont alors pu ruiner ses plans. Il aurait en effet été compliqué de proposer une formule sans perte payante alors que ses principaux concurrents l'offrait avec l'abonnement standard. Quoi qu'il en soit,(et qui ont le matériel et les oreilles pour en profiter . En effet, Gustav Söderström a récemment indiqué à nos confrères de The Verge que l'offre HiFi n'était pas abandonné, mais qu'il fallait patienter :