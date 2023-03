Face à la crise, Apple repousserait la sortie du HomePod avec écran

Pas d'HomePod avec écran avant 2024, au plus tôt

Qu'attendre de ce HomePod avec écran ?

une meilleure intégration avec les autres produits d'Apple, marquant un changement significatif dans sa stratégie domotique

Cette année, Apple a présenté un nouveau HomePod dont le design est calqué sur celui du modèle original sorti en 2017 et abandonné en 2021. Cependant, parmi les rumeurs du moment, il est égalementD'après Mark Gurman -toujours très bien renseigné des petits dossiers d'Apple,Mais ce report aurait permis de, comme le casque ARVR (qui est pressenti pour la WWDC en juin prochain)., comme chez d'autres entreprises technologiques, dont Meta, Amazon, Microsoft et Google.Précédemment, Mark Gurman avait déjà évoqué ce produit doté d'un haut-parleur, de fonctions de l'Apple TV, d'une caméra FaceTime et compatible avec Siri. Le journaliste de Bloomberg s'attendait à l'époque, à un lancement vers la fin de 2023 ou au début de 2024.Pour Ming-Chi Kuo . Il devrait offrir. En effet, en fonction du prix choisi (et là rien n'est moins sûr), ce HomePod hybride pourrait concurrencer Amazon et sa gamme Echo.