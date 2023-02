Prise en main du HomePod 2 : une version 1.5 peu intéressante pour les possesseurs de Gen1

Le HomePod 2023

Gen2 à gauche, Gen1 à droite, la différence de teinte est subtile mais réelle

Et pour le son, ça donne quoi ?

De petits plus en domotique, qui sont également proposés sur le HomePod mini

Pour cette nouvelle itération, le HomePod nous arrive donc dans les coloris Blanc ou Minuit. Ce dernier(très). Le socle a été revu (attention, la version blanche marque encore les meubles en bois ) et est désormais plat sur le Gen2 alors que le Gen1 était creusé en son centre.Autre différence avec la première génération qui saute aux yeux dès le déballage,(il fallait tirer très fortement pour retirer le câble du modèle originel), et il sera également possible de le remplacer par un modèle tiers (adoptant le format bipolaire IEC C7, deux pôles en 8 avec une encoche). Cette possibilité pourra être intéressante, le câble fourni avec la version 2023 étant légèrement plus court que l'ancien (175 cm du connecteur à la prise pour le Gen1, 148 cm pour le Gen2).Il sera possible de différencier un HomePod Gen2 d'un Gen1 en regardant la partie supérieure. Si les deux enceintes sont éteintes,. De plus les contrôles + et - pour le volume sont visibles en permanence sur le Gen2 et ne s'affichent que lorsque le Gen1 est allumé. Les animations prennent également tout l'écran sur le 2023, alors qu'elles ne s'affichent qu'au centre et sur une surface plus réduite sur la première mouture. Le processus de configuration des deux enceintes est quant à lui rigoureusement identique.Nous nous garderons bien de vous donner un jugement définitif en si peu de temps, nous réservons cela pour le test complet qui sera publié dès que possible. Toutefois,, le rendu semblant vraiment très proche ne justifiant pas de repasser à la caisse, surtout à ce tarif. De plus, il ne sera pas possible d'appairer deux HomePod de génération différente, ce qui est logique puisque les enceintes ne proposent pas les mêmes caractéristiques techniques.Le HomePod 2023 dispose d'une puce Ultra Wideband (UWB), d'un capteur de température et d'humidité et pourra également reconnaître le son d'une alarme de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone afin de prévenir l'utilisateur (via une mise à jour à venir plus tard cette année).. Notons également que Siri semble profiter de la puce S7 pour offrir une meilleure réactivité, rien de transcendant toutefois. Les mauvaises langues diront que l'assistant virtuel de Cupertino vous donnera une réponse à côté de la plaque plus rapidement sur le nouveau modèle. Nous allons passer un peu de temps en compagnie de ces nouveaux HomePod et de nos albums favoris afin de vérifier ce qu'elles ont réellement dans le ventre, avant de vous livrer notre verdict. En attendant, vous pouvez consulter notre tableau récapitulant les caractéristiques de la gamme ci-dessous.