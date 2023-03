ANC et Bluetooth multipoint à 99€ pour les écouteurs Elite 4 de Jabra

Jabra Elite 4

ANC et Bluetooth multipoint à 99€

(ils sont toutefois un peu moins compacts), tout en se plaçant logiquement entre les Elite 3 d'entrée de gamme (actuellement en promotion à 49,99 euros ) et les modèles haut de gamme Elite 5 et Elite 7 Pro. A moins de 100 euros, les nouveaux Elite 5 proposent la réduction active du bruit ambiant (ANC) avec un mode HearThrough permettant de garder une oreille sur votre environnement, 4 microphones MEMS, le pratique mode Bluetooth multipoint permettant d'appairer deux appareils simultanément (comme un iPhone et un Mac), du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC et aptX (pas d'AAC malheureusement), ainsi que des haut-parleurs de 6 millimètres.Les Jabra Elite 4 profitent également d'une certification IP55 (IP57 sur les Elite 4 Active), de la compatibilité Spotify Tab Playback, d'une ergonomie pensée pour offrir un confort satisfaisant, y compris pour les longues sessions d'écoute, de commandes via des boutons physiques et d'un mode mono (permettant de n'utiliser qu'un seul écouteur, que ce soit le gauche ou le droit), ainsi qu'une autonomie de 7 heures poussée à 22 heures via le boitier de charge (5h30 et 22 heures avec la réduction active du bruit ambiant) doté d'un port USB-C. Au rayon des doléances, on regrettera l'absence de charge sans fil pour le boitier et de la détection du port des écouteurs afin de mettre en pause automatiquement la musique.(Gris, Bleu, Lilas et Beige)