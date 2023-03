Comment utiliser simultanément les entrées et sorties audio de plusieurs appareils sur Mac ?

Créer un périphérique audio agrégé sur Mac

Macintosh HD/Applications/Utilitaires

Choisir les entrées et sorties des différents périphériques

+

Créer un périphérique agrégé

Horloge source

Réglages

Son

Certains utilisateurs voudront peut-être utiliser un microphone USB afin d'enregistrer une source tout en écoutant le résultat via les enceintes de monitoring d'une interface dédiée et en branchant une guitare ou un clavier sur une seconde interface.(les habitués de la M.A.O l'utilisent depuis fort longtemps bien entendu). Pour cela, il faudra lancer l'utilitaire Configuration Audio et MIDI qui se trouve dansUne fois l'utilitaire ouvert,. Il suffira alors de cocher les cases afin de sélectionner les périphériques que vous souhaitez agréger, dont le nombre d'entrées et sorties audio sera affiché sur la droite. Il sera tout à fait possible de choisir les entrées/sorties d'un dock, d'une interface audio, d'un moniteur, d'enceintes (connectées en USB), d'un casque, ou encore les microphones intégrés et haut-parleurs d'un Mac.Le périphérique choisi dans le menuconditionnera, et la correction de dérive permettra d'utiliser sereinement des périphériques avec des possibilités techniques différentes.Un schéma central renseigne alors rapidement sur la distribution des entrées/sorties au sein du nouveau périphérique virtuel.. Il est également possible de renommer ce dernier pour le trouver plus simplement par la suite.