Achèteriez-vous des AirPods Pro USB-C dès cette année ?

Des AirPods Pro Gen2 USB-C dès cette année ?

Pas d'USB-C pour les AirPods 2 et 3

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo apporte aujourd'hui sa pierre à l'édifice et indique, après avoir bien briqué sa boule de cristal, que. Cette transition vers l'USB-C à la place du Lightning accompagnerait ainsi l'arrivée des premiers iPhone USB-C prévue pour cette année. La présence d'un tel port sur les AirPods Pro Gen2 permettrait aux possesseurs d'un écosystème Apple comprenant un iPhone 15, un MacBook Air/Pro, un iPad 10/Air/Pro et une paire d'AirPods Pro Gen2 (un ou plusieurs appareils de cette liste) de ne plus avoir à embarquer un câble Lightning en sus du câble USB-C pour faire le plein de leurs appareils en déplacement. D'un autre côté, la charge sans fil, y compris via MagSafe, des AirPods Pro Gen2 actuels pourrait mitiger l'intérêt de ce port USB-C.Rappelons que les rumeurs évoquent, et donc, peut-être également pour cette éventuelle nouvelle variante des AirPods Pro.Ming-Chi Kuo ne s'arrête pas en si bon chemin au niveau des prédictions et indique. Cette information semble plausible, puisque Cupertino devrait à l'avenir renouveler ces modèles (AirPods 4 et AirPods SE ?), alors que les AirPods Pro Gen2 sont trop récents (septembre 2022) pour espérer une nouvelle génération dans un avenir proche.