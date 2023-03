Pro Tools prend enfin en charge nativement les Mac Apple Silicon !

Pro Tools 2023.3 prend en charge nativement les Mac Apple Silicon

Après quelques mois de bêta. Les utilisateurs du logiciel possédant un Mac équipé d'une puce M1/M1 Pro/M1 Max/M1 Ultra, M2/M2 Pro et M2 max seront donc ravis d'installer cette mise à jour et de profiter de meilleures performances et d'une consommation d'énergie mieux maitrisée sur les portables. Si certains conflits sont encore envisageables avec des plug-ins, il est possible de choisir de forcer l'usage de Rosetta en faisant un clic droit sur l'application puis en choisissantet en cochant l'optionLa liste complète des nouveautés est disponible à cette adresse . Notons la mise en place d'un nouvel algorithme pour la fonction Elastic Time, l'optimisation de l'analyse via Melodyne, des amélioration pour l'automation et l'édition, des options pour le défilement au sein de Midi Editor, ou encore la possibilité d'effectuer un bounce en AAC depuis la timeline. Pour rappel,. L'offre se résume désormais à trois versions, Pro Tools Artist à 9,99$ par mois/99,99$ par an, avec 32 pistes audio, 32 pistes auxi­liaires, 32 pistes instru­ment, 64 pistes MIDI, 16 entrées et sorties Native et quelques plug-ins, Pro Tools Studio à 39,99$ par mois/299$ par an avec 512 pistes audio, 128 pistes auxi­liaires, 512 pistes instru­ments, 1 024 pistes MIDI, une piste vidéo, 64 entrées et sorties Native, le mixage en surround et Dolby Atmos, ainsi que les nouveaux instruments GrooveCell et SynthCell et l'ensemble des plug-ins, et enfin Pro Tools Flex à 99,99$ par mois/999$ à l'année avec 2 048 pistes audio, 1 024 pistes auxi­liaires, 512 pistes instru­ments, 1 024 pistes MIDI, 64 pistes vidéo, 256 entrées et sorties Native, ainsi que l'ensemble des plug-ins et fonctionnalités du logiciel