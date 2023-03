15% de réduction sur les casques à conduction osseuse Shokz Openrun et Openrun Pro

Le casque Choke Openrun à partir de 118€

La technologie embarquée au sein des casques à conduction osseuse n'est pas nouvelle, vous pouvez d'ailleurs consulter le test de Didier du modèle OpenRun Mini de Shokz (la firme s'appelait auparavant AfterShokz) et nous vous concoctons l'essai du nouveau modèle OpenRun Pro (la technologie est assez bluffante).. Cela permet alors de libérer les oreilles des utilisateurs par rapport à l'usage d'écouteurs traditionnels et de leur offrir une conscience accrue de leur environnement, tout en proposant une qualité audio satisfaisante (même si pas encore tout à fait au niveau des modèles traditionnels). Cette technologie se révèle particulièrement intéressante pour les sportifs, mais également pour les personnes souffrant de certains problèmes auditifs.(10 heures contre 8),(8ème génération pour l'Openrun), un temps de charge réduit (1h contre 1h30). A l'inverse l'Openrun propose une certification IP67 (contre IP55 pour le Pro) et un poids légèrement inférieur (26g contre 29g pour le Pro). Les deux modèles embarquent du Bmuetoth 5.1 avec le codec SBC.