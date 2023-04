Des écouteurs avec ANC à moins de 60€ chez JVC

JVC HA-A25T

vieux

ANC dès 59,99€

Même si le département marketing de JVC a décidé de les noyer dans le catalogue en les affublant du nom d'HA-A25T,. Les JVC HA-A25T intègrent ainsi la gamme Gumy (à ne pas confondre avec les bestioles rebondissantes du dessin animé les Gummi pour les plusexpérimentés) arborant un revêtement en élastomère doux au toucher limitant les sensations désagréables dans l'oreille, propose des haut-parleurs de 6mm, des contrôles tactiles, du Bluetooth 5.3 avec les codecs SBC et AAC, ainsi qu'une certification IPX4.Les JVC HA-A25T permettront également de disposer de la réduction active du bruit ambiant (ANC pour Active Noise Canceling), d'un mode faible latence pour les jeux vidéos, de trois modes sonores (Normal/Bass/Clear), d'une autonomie confortable de 6 heures pour les écouteurs, poussée à 22 heures via le boitier de charge (doté d'un port USB-C mais pas de la charge sans fil), et d'un appairage indépendant (pas d'écouteur maitre ou esclave) permettant de n'utiliser qu'un seul écouteur, que ce soit le gauche ou le droit.. Si l'ANC ne vous semble pas obligatoire, vous pourrez même jeter votre dévolu sur les HA-A7T2 contre 49,99 euros. Les deux nouveaux modèles devraient être commercialisés dans les semaines qui viennent.