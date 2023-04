L'iTunes Store à 20 ans : l'avez-vous aimé ? Le regrettez-vous ?

iTunes Music Store à 20 ans !

Wow, et là les copains !

En février 2010, Apple annonce avoir fourni plus de 10 milliards de chanson via ITunes

Un énorme succès et une application fourre-tout

Un nouveau tournant

Attention, nous ne parlons pas ici d'iTunes, le lecteur de musique d'Apple lancé en 2001 sur les bases de SoundJam MP et intégré à la suite iLife (vous vous rappelez de ces petites boites cartonnées?), mais bien du Music Store.. Après avoir réussi à convaincre les principales maisons de disques de l'époque (Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Gout, EMI et BMG) ainsi que certains labels indépendants de vendre au sein de sa boutique (seulement) 200 000 titres à l'unité au tarif unique de 0,99 euros, ou 9,99 euros par album , le succès est immédiat etRevenons rapidement sur un point : Contrairement à ce que l'on peut entendre,puisque les titres étaient proposés en AAC 128 kb/s avec le système de gestion des droits (DRM) FairPlay, et queEn effet, après avoir eu une période très (très !) faste grâce à l'arrivée du CD,(déjà achetés une première fois en vinyles ou en K7), l'industrie avait du mal à rebondir et à trouver une solution face au piratage et au format MP3 (le miracle doré du CD a bien été retenté avec de nouveaux formats, comme le MiniDisc, censés relancer la machine à cash, qui n'ont au final jamais pris). L'industrie musicale n'avait pas réussi à trouver une porte de sortie réellement efficace, et celle proposée par Apple était servie sur un plateau, et simplement trop tentante.. La boutique passant le cap des 100 millions de titres téléchargés en juillet 2004, puis 10 milliards (10 000 000 000 !) en février 2010, et celui des 25 milliards un peu moins de 10 ans après son lancement, le 6 février 2013. L'iTunes Store est tout simplement devenu le plus grand, et de très loin, distributeur de l'industrie musicale. Un incontournable.Conscient de la puissance de sa boutique, Apple y intègre ensuite tant bien que mal tous les produits numériques qu'elle propose, des applications de l'App Store aux vidéos en passant par les livres numériques.en proposant plusieurs Apps dédiées à chaque type de contenu, dont Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts et Apple Books.La consommation de musique a depuis connu un nouveau chamboulement avec l'arrivée des services de streaming sur abonnement. Cupertino ayant senti le vent tourner aavec le succès que l'on connait.. N'hésitez pas à nous faire part de vos souvenirs et anecdotes sur cette période où le mot iTunes était sur toutes les lèvres dans les commentaires ci-dessous.