Les JBL Boombox 3 et Charge 5 passent au Wi-Fi et à AirPlay 2

JBL Boombox 3 Wi-Fi

JBL Charge 5

JBL Charge 5 Wi-Fi

Débutons la présentation de ces nouvelles venues avec la Boombox 3 embarquant un système de diffusion à 3 voies s'appuyant sur un haut-parleur de grave oval, 2 haut-parleurs pour les médiums et deux tweeters. En sus du Bluetooth 5.3,, Alexa MRM et Chromecast. Cette version Wi-Fi de la Boombox est également la première à être compatible Dolby Atmos via Tidal et l'application dédiée. L'enceinte certifiée IP67 ne craindra pas d'accompagner son utilisateur à la plage ou à la piscine, adapte son rendu à la pièce d'écoute, permet de recharger un autre appareil et promet une autonomie de 24 heures à volume modéré.Autre modèle iconique de la gamme, la Charge 5 Wi-Fi est plus compacte mais propose tout de même une double connectivité Bluetooth et Wi-Fi (jusqu'en 24 bits/96kHz). L'enceinte abrite deux haut-parleurs ainsi que deux radiateurs passifs afin d'étoffer les fréquences graves. La certification IP67 est de la partie, tout comme AirPlay 2 et la capacité à adapter le rendu à la pièce d'écoute.Disponibles en noir avec des finitions dorées, ces deux nouvelles enceintes sont conçues à partir de 90 % de plastique recyclé post-consommation et du tissu 100 % recyclé recouvrent leur grille. Enfin, l'emballage est fabriqué à partir de papier certifié FSC et imprimé à l'encre de soja.