Apple Music Live : retrouvez Ed Sheeran en concert sur Apple Music et Apple TV+

Ed Sheeran ouvre le bal d'Apple Music Live

d'un jeune premier

En route pour une deuxième saison mystère !

En effet,, à l'occasion de la sortie de son dernier album Subtract . Pour l'occasion, la prestation aura lieu auà Londres.Les abonnés à Apple Music et Apple TV+ pourront regarder le concert sans frais supplémentaires, le, et en replay à la demande une heure plus tard.Pour cette deuxième saison d'Apple Music Live, la firme californienne a prévu une longue série de performances en direct toujours en streaming. Des vidéos des coulisses et uneseront disponibles dans l'application Shazam peu après la première diffusion.Pour rappel, la première saison avait débuté en mai 2022 et avait accueilli Harry Styles Billie Eilish , Megan Thee Stallion, Alicia Keys, Wizkid, Luke Combs et bien d'autres grands noms. Mais pour le moment, Cupertino réserve la surprise et, pour un abonnement individuel standard (hors Apple One). Les nouveaux utilisateurs peuvent essayer Apple Music avec un essai gratuit d'un mois, ou Apple TV+ pendant sept jours.