Tidal coûtera plus cher dès le mois prochain en France

Une augmentation des prix dès le 1er Août

Nous choisissons le FLAC comme notre format de prédilection pour l'audio haute résolution, et nous continuerons à prendre en charge plusieurs formats pour nous assurer d'avoir autant de contenu haute résolution que possible. Il est open source, permettant un meilleur accès aux artistes et aux fans, et s'aligne sur le support de TIDAL pour les plateformes ouvertes. Associer l'accessibilité à la meilleure qualité audio de sa catégorie s'aligne directement sur notre objectif de donner aux artistes les moyens de prospérer au sein de ce marché.

Quid de la formule Family ?

Après Apple Music en octobre dernier , Deezer ou encore Amazon Music (aux US pour le moment), le service de diffusion lancé par Jay-Z va également augmenter le tarif de son offre de base. Certains utilisateurs ont déjà reçu un mail officiel annonçant que, contre 9,99 euros par mois actuellement. Comme pour ses concurrents, Tidal évoque le contexte actuel et la hausse des coûts. La firme tente également de faire passer la pilule en annonçant l'adoption du format FLAC :Si Tidal n'a encore rien annoncé officiellement pour la formule Family (permettant d'ajouter 5 comptes à celui de l'utilisateur principal),d'ici quelques semaines.