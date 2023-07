Une mise à jour de firmware pour les Beats Studio Buds (+ promo Prime Day)

Une mise à jour du firmware des Beats Studio Buds

Transparence

Apple poursuit la mauvaise habitude prise avec les mises à jour du firmware des AirPods et. De même, la meilleure façon de s'assurer de disposer du dernier firmware sera de patienter le temps que ce dernier daigne passer de la version précédente numérotée 10M2155 proposée en novembre dernier à la nouvelle itération 10M4372. Afin de vérifier la version de votre firmware,, une fois les écouteurs connectés.Pour rappel, les Studio Buds dispose de la réduction active du bruit ambiant (ANC) ainsi que d'un mode, une certification IPX4, un bouton multifonction, et deux microphones avec formation de faisceaux. Comme les AirPods Pro (via Localiser) et Android. Niveau autonomie,(8 heures sans), et l'étui de transport doté d'un port USB-C fournit deux charges complètes supplémentaires.