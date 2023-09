Des nouveautés cachées pour les AirPods Pro USB-C ? (mais pas d'achat du boitier seul)

Pas de boitier USB-C en achat séparé

AirPods Pro USB-C : plus de nouveautés qu'il n'y parait

Apple a passé une bonne partie de sa keynote Révélation à mettre en avant ses efforts écologiques. Pourtant, au moment de présenter des nouveaux AirPods Pro 2 dont la seule nouveauté devait être un boitier USB-C, la firme manque le coche et(alors que c'était possible lors de l'arrivée de la charge sans fil pour les AirPods 2). Cet oubli n'en est peut-être finalement pas un, car cesAirPods Pro 2 semblent en fait disposer de fonctions inédites, non disponibles sur la version Lightning.Les AirPods Pro 2 USB-C affichent pus de différences avec la version Lightning qu'un simple boitier USB-C. Pour commencer, l, contre IPX4 pour la version Lightning. Cette certification contre les poussières et débris peut tenir au port en lui-même, bien que la conception femelle du port Lightning pourrait être plus robuste que l'USb-C et sa languette.. En effet, sur le site US d'Apple (mais pas sur la version française), Apple indique en toutes lettres que les AirPods Pro 2 USB-C permettront en sus deReste à savoir si c'est un oubli et que la version Lightning en sera également capable, ou si Apple a finalement modifier les écouteurs de cette nouvelle mouture sur le plan matériel.Ce point est assez intéressant puisqu'aucun AirPods n'est capable de délivrer de l'audio sans perte actuellement, alors que dans son communiqué de presse Apple évoque pour ces nouveaux venus. S'agit-il d'un nouveau codec dévoilé un peu en avance ? Nous avons hâte d'en apprendre plus sur ce sujet.