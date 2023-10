Des enceintes Bluetooth avec un bon rapport qualité/prix chez Soundcore

Soundcore Motion 300

Soundcore Motion X500

la plus avancée à ce jour,

rendu immersif

Les produits Soundcore présentent souventAujourd'hui, la firme propose son enceinte Bluetooth nomade Motion 300. Cette enceinte compacte pèse seulement 800 grammes mais offre tout de même deux haut-parleurs large bande pour un rendu stéréo et une puissance de 30W, du Bluetooth 5.3 avec les codecs SBC, AAC LC et LDAC pour l'audio Hi-Res, une certification IPX7 pour ne pas craindre de l'emmener partout, et une batterie de 3350 mAh qui offre plus de 13 heures d’autonomie.La Motion 300 est disponible en trois couleurs et asur le site officiel du constructeur.Avec la Motion 500,. Comme son aînée, la Motion X500 propose de l'audio spatial. En lisant le descriptif, on pourrait penser que cette enceinte est compatible avec l'audio spatial, or ce n'est pas tout à fait le cas. L'enceinte s'appuiera sur l'audio stéréo et son DSP pour fournir ungrâce à son haut-parleur orienté ver le haut.La motion X500 mesure 191 x 81 x 228 mm pour 1, 627kg et dispose de trois haut-parleurs large bande (dont un orient vers le haut donc), de 2 radiateurs passifs pour étoffer les fréquences graves, d'une puissance de 40W, d'une poignée de transport, d'un châssis en aluminium, d'une certification IPX7, du Bluetooth 5.3 avec les codecs SBC, AAC-LC et LDAC Hi-Res, et d'une batterie intégrée de 6 400 mAh offrant une autonomie de 12 heures.