Un correctif pour le Dolby Atmos et un nouveau produit en approche chez Sonos

Le casque Sonos sortira-t-il en 2024 ?

Même si l'année 2023 a été difficile dans les catégories dans lesquelles nous évoluons, la force de la marque Sonos et du portefeuille de produits nous a permis de conserver une forte part de marché.



2024 marquera le début d’un cycle produit pluriannuel au cours duquel nous espérons récolter les fruits de nos investissements en R&D. Ce cycle commence avec notre entrée dans une nouvelle catégorie de plusieurs milliards de dollars au second semestre qui complétera notre offre actuelle, ravira les clients et générera des revenus immédiats.

Le bug du Dolby Atmos enfin corrigé sur les Beam et Arc

Alors que la firme doit faire face à une baisse des commandes, le dirigeant Patrick Spence indique que 2024 sera l'année du lancementOn pense évidemment, véritable chimère dont les premières rumeurs remontent à 2019, mais les chiffres évoqués pourraient aussi correspondre à des écouteurs, un marché juteux pour les constructeurs qui arrivent à se distinguer.Pour rappel, les bruits de couloir évoquent(afin de faire passer l'audio du casque aux enceintes, et inversement). Ce casque qui viendrait croiser le fer avec les AirPods Max, Bose QuietComfort Ultra et autres Sony WH-1000XM5 serait une première pour une marque qui se concentre habituellement sur les enceintes sans fil.Certains possesseurs des barres de son Sonos Arc et Beam Gen2 se plaignent depuis la sortie des produits d'un bruit impromptu au volume élevé lors de la lecture de contenu en Dolby Atmos. Ce son parasite serait assez désagréable et fréquent pour pousser les possesseurs de ces produits à désactiver la lecture en Dolby Atmos. Bonne nouvelle,