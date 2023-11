Sonos voudrait concurrencer les AirPods, AirPods Max et l'Apple TV

Un casque et des écouteurs Sonos face aux AirPods d'Apple ?

Une concurrent pour l'Apple TV et des renouvellements

Même si l'année 2023 a été difficile dans les catégories dans lesquelles nous évoluons, la force de la marque Sonos et du portefeuille de produits nous a permis de conserver une forte part de marché.



2024 marquera le début d’un cycle produit pluriannuel au cours duquel nous espérons récolter les fruits de nos investissements en R&D. Ce cycle commence avec notre entrée dans une nouvelle catégorie de plusieurs milliards de dollars au second semestre qui complétera notre offre actuelle, ravira les clients et générera des revenus immédiats.

Nous vous en parlions récemment, le fameux casque Sonos évoqué par les rumeurs depuis plusieurs années pourraient enfin voir le jour en 2024. Selon les informations du bien informé Mark Gurman de Bloomberg , lLe casque embarquerait une version optimisée de l'assistant vocal maison et pourrait se synchroniser avec les enceintes Sonos, certainement afin de faire passer le son automatiquement de l'un à l'autre comme il est actuellement possible entre les modèles nomades et sédentaires de la marque. La firme pourrait égalementSonos pourrait également proposerL'appareil vendu entre 150 et 200 dollars tournerait sous Android, serait compatible Dolby Atmos, disposerait d'une boutique d'applications et servirait de hub pour les appareils de la marque.Le constructeur aurait l'intention de renouveler plusieurs produits en 2024, dont l. Le marque qui a remercié 7% de ses effectifs en juin dernier pour faire face à une baisse des commandes s'appuierait sur ces nouveaux produits afin de relancer ses ventes.