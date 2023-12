Qu'attendre des AirPods 4 en 2024 ?

deux modèles d'AirPods 4 en 2024

réduction active du bruit pour le haut de gamme

Dans sa newsletter dominicale, Mark Gurman pense qu’. Ils remplaceront les actuels AirPods 2 et AirPods 3 dans une volonté de simplification de la gamme., avec des tiges plus courtes (c'est bien dommage car certains -dont je fais partie- préfèrent largement le confort de la génération 2). Le journaliste ne précise cependant pasEnfin, le boîtier serait également repensé afin d’intégrerpour émettre des alertes avec Localiser et -bien évidemment-Pour justifier la différence ce de prix entre les deux modèles d’AirPods 4, Apple proposerait sur le modèle haut de gamme,. En complément, une mise à jour logicielle permettra d’-une fonction déjà avancée l'année dernière par Monsieur Gurman. Rappelons que cette possibilité a été approuvé par la FDA en 2022, permettant ainsi à Apple de proposer cette option.. Pour les autres modèles,. Mais il semblerait que cela soit une mise à jour restreinte : avec juste de nouvelles couleurs et un port USB-C.