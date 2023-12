Un nouveau firmware mystérieux pour les AirPods 3

Comment vérifier les version du firmware des AirPods

Réglages

Général

Informations

AirPods/Pro

Version du programme interne

Réglages

Bluetooth

Information

A chaque nouvelle connexion à l'iPhone, les écouteurs d'Apple vérifient que leur programme interne est à jour et décident (ou non) de basculer vers une nouvelle version si cette dernière est disponible. Étrangement, les AirPods 3 semblent être les seuls de la gamme à hériter d'un nouveau firmware, alors que la dernière version en bêta (6A307) est également disponible pour les AirPods 2 , AirPods Pro, AirPods Pro 2 et AirPods Max . Sur la troisième génération d'AirPods,. Comme à son habitude pour ses écouteurs, Apple n'a pas précisé quelles nouveautés étaient réellement disponibles.Pour vérifier le firmware de vos AirPods/Pro , il suffit, l'information se trouve en face de la ligne, ou encore via, puis en touchant l'icône. Il faut pour cela que les écouteurs soient connectés au périphérique iOS, et la mise à jour se fera automatiquement (patience).