Une interface pour le Dolby Atmos et calibrer la pièce d'écoute chez Audient

Audient ORIA

L'audio immersif est de plus en plus répandu dans la musique, le cinéma, la télévision, les jeux et la production VR. Notre objectif était de concevoir une solution abordable et orientée vers un but précis pour ceux qui souhaitent travailler en immersif. Avec l'aria, Audient propose une interface multiformat avec DSP permettant notamment une calibration de son système d’écoute en studio ou en home studio, sous licence Sonarworks et Dolby Renderer.

Adapter le rendu à la pièce d'écoute

Une fois la pièce calibrée, ORIA garantit aux utilisateurs un contrôle total de tout environnement stéréo, surround ou immersif, grâce à son logiciel intuitif et à sa télécommande via iPad. Passez rapidement d'un niveau d’écoute et d’une égalisation à l’autre, d'une simple pression sur un bouton. Vous pouvez utiliser un code couleur pour identifier vos groupes d’enceintes ainsi que les fonctionnalités de contrôle de volume, mute, solo. Pour les professionnels de la post-production, un délai de synchronisation labiale aligne parfaitement l'audio sur l'image.

La société Audient, distribuée en France par la marque Audio-Technica, présente une nouvelle interface audio USB-C intéressante.L'interface propose 16 sorties jack TRS et AES (subD), deux sorties stéréo symétriques, deux sorties casque indépendantes, deux préamplis/lignes micro maison (plage dynamique de 126 dB, gain de 58 dB), ainsi qu'une entrée/sortie BNC Word Clock, 16 entrées ADAT et 16 entrées AoIP Dante via carte optionnelle. Selon Andrew Allen d'Audient :A l’aide des outils intégrés, égaliseur 8 bandes par canal, gestion du délai, gestion des basses, les pièces restent ainsi calibrées lors de l'écoute de différents formats (stéréo et jusqu'au 9.1.6) Audient s'est également associé à Sonarworks afin de charger les profils SoundID Reference directement dans au sein de l'interface. L'interface est livrée avec un microphone de mesure Sonarworks Reference et une version d'essai gratuite de 60 jours du logiciel SoundID Reference., et la carte Dante optionnelle sera proposée à 685 euros.