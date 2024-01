Un ampli connecté pour tout un groupe chez Positive Grid

Spark Live : un ampli pour les groupes

Spark Control X et Spark Link Wireless

Positive Grid étoffe donc la gamme Spark avec le Spark Live,Il sera donc envisageable de brancher simultanément une guitare, une basse, ou même un microphone sur les deux premières entrées amplifiées, d'ajouter des effets et émulations depuis l'application Spark (l'ampli embarque sa propre puce de traitement audio), tout en branchant deux instruments (par exemple, des claviers) dans les entrées stéréo 3 et 4, le tout avec la possibilité de gérer les niveaux de chaque entrée afin d'obtenir(mission impossible, tout le monde le sait).Le Spark Live peut également faire office d'interface audio USB, et d'enceinte Bluetooth.. Bref, ce petit ampli à tout pour plaire et permettre de faire une petite répétition sans avoir à louer un utilitaire pour déplacer le matériel du groupe (reste la volumineuse batterie, comme d'habitude dirons les mauvaises langues, surtout les guitaristes).Le constructeur accompagne son nouvel ampli avecavec une latence inférieure à 3 ms.Notons que le pédale Spark Control X dispose d'un châssis en métal, à même de résister aux inévitables coups de pied rageurs lorsque vous passez sur le canal le plus puissant, et, y compris le très compact Spark Go.