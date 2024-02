Mon ampli guitare de voyage préféré en promo à 149€ ! Compact et connecté !

Positive Grid Spark GO

Un son impressionnant pour la taille

Une App complète

Après le combo Spark de 40W et l'excellente version Mini de 10W,(ce modèle n'est pas réellement nouveau, les précommandes ont été ouvertes en mars et les première livraisons ont eu lieu quelques semaines après). Le dernier élément de la gamme Spark se démarque par son format ultra compact affichant des mensurations de 125 x 85 x 45 mm pour seulement 346g sur la balance.parfait pour ne pas encombrer les bagages plus que de raison (il faut déjà caser la guitare). Le Spark GO permet donc d'amplifier le son d'une guitare qui serait branchée en jack, mais également de servir d'enceinte Bluetooth afin de n'emmener qu'un seul appareil.Petit plus fort pratique, une courte courroie (deux modèles sont dans la boite) peut s'accrocher sur le côté(strap lock conseillé). La batterie de 2 500 mAh permet de tenir environ 8 heures à volume modéré et la charge complète se fera en 2 heures avec une alimentation délivrant 10W.Derrière la grille aimantée (un autre modèle noir est fourni dans la boite), se cachent un petit haut-parleur de 2 pouces couplé à un amplificateur classe D de 5W et à un radiateur passif pour étoffer les fréquences graves. On pourrait craindre un son trop maigrelet et criard mais il n'en est rien.largement suffisant pour s'amuser et devrait en étonner plus d'un lorsque vous dégainerez la bête.Vous n'obtiendrez bien entendu pas le corps d'un haut-parleur de 12 pouces, mais cela fonctionne vraiment bien. Attention toutefois, en tant qu'enceinte Bluetooth, le rendu (plusieurs mode sont proposés) est agréableLes commandes sont minimalistes, avec(stéréo)pour s'entrainer sans déranger l'entourage, deux boutons pour gérer le volume de la musique (indépendant de celui de la guitare), un bouton pour choisir une des quatres configurations en mémoire, un bouton d'alimentation permettant également l'appairage en Bluetooth, et un port USB-C pour la recharge (un câble USB-A vers USB-C est fourni, mais pas l'alimentation).L'App Spark dédiée permettra d'utiliserafin d'obtenir le son qui vous convient (il sera possible d'en mettre 4 en mémoire dans l'ampli et d'en charger rapidement à l'aide d'un bouton), d'accompagner automatiquement le guitariste avec un rythme et une ligne de basse, de profiter de plus de 50 000 sonorités via le service ToneCLoud, de ralentir le tempo, et d'écouter une partie en boucle, de vous accorder, et même de filmer votre prestation grâce à votre smartphone.Si vous êtes guitariste et que vous voulez disposer en déplacement (ou dans un petit appartement) d'un ampli compact offrant un panel étendu de sons via l'App,. Si vous avez besoin ou envie d'un son plus puissant tout en profitant d'une interface audio USB, l'excellent Spark Mini et le plus imposant Spark (dont le rendu est parfois un peu moins précis, avec des fréquences grave envahissantes) vous tendent les bras.