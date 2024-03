Spotify va prédire l'avenir en musique !

Psychédélique !

conseil cosmique

La vie est pleine de petits mystères, et parfois la façon la plus amusante de les aborder est avec un peu de conseils cosmiques. Spotify est prêt à vous emmener dans un voyage décalé avec Song Psychic, une nouvelle expérience musicale mystique.

un écran de contemplation s'affiche pendant que Song Psychic trouve la chanson parfaite pour répondre à votre question

besoin d'inspiration cosmique, certaines des chansons les plus populaires ajoutées à ces listes de lecture incluent

• Rhiannon de Fleetwood Mac

• telepatia de Kali Uchis

• Stargirl Interlude de The Weeknd, Lana Del Rey

• Cosmic Love de Florence + The Machine

• Space Song de Beach House

• Crystal de Stevie Nicks

Dans un article de blog La fonctionnalité vous permet de(école, style, déjeuner, amour, carrière, moi-même, mon avenir, amis et famille et les plus grands mystères de la vie), puis de choisir parmi une liste de questions préremplies. Il est même possible dePuis, une fois le choix fait,. Enfin, lorsque la réponse à votre question existentielle apparaît, vous pouvezCôté musique, Spotify précise que si on a