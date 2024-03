Souvenir ! L'iPod Hi-Fi a failli être tout noir !

En noir, c'était pas mal non plus

A cette occasion, Jose Benitez Cong -un ancien d'Apple travaillant désormais chez Humane - a posté quelques photos d'une variante de l'iPod Hi-Fi dans une version noire inédite et apparemment fonctionnelle,en ce monde.Il précise au passage avoir participé à la création de ce produit, uneet avoir offert cet unique exemplaire à un de ses proches.Il s'agissait alors d'une enceinte rectangulaire, vêtue d'une robe de plastique blanc et affublée d'une grille frontale noire amovible. Sur le dessus, on trouvait deux boutons pour le contrôle du volume, deux poignées latérales pour le transport et le fameux connecteur 30 broches -le Dock Connector- sur lequel on pouvait brancher un iPod (à partir de la 3e génération).Selon le communiqué de l’époque, Apple était déjà friande de termes élogieux pour ses produits. Ainsi, l’iPod Hi-Fi livre des performances acoustiques stupéfiantes et un son envahissant. Le tout, dans un design compact révolutionnaire qui peut être alimenté par une prise murale ou par six piles bouton.