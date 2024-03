Des écouteurs avec un boitier de charge sans batterie chez Skullcandy ! Vraiment éco-friendly ?

Skullcandy Ecobuds

Skullcandy s’attaque à la production polluante des batteries dans l’industrie.

Grâce à leur étui de recharge sans batterie, ces écouteurs ont une empreinte carbone divisée par deux

comparée à un produit similaire.



Sur le marché très compétitif des accessoires sans fil,

les attentes des consommateurs en matière d’autonomie ont déclenché une bataille

entre les fabricants pour augmenter la capacité des batteries.

Cela a conduit à la production de batteries plus performantes que nécessaire,

qui surpassent les besoins réels des consommateurs.

Malheureusement, cette tendance à produire des batteries surpuissantes

est nuisible à l’environnement.



Conçus pour les personnes qui souhaitent adopter une consommation raisonnée,

les Écobuds présentent une forme compacte et des composants réduits et plus responsables :

c’est la meilleure offre écoresponsable du marché, à un prix accessible

et sans faire de compromis sur la qualité du son et sa performance.



Ces écouteurs à la conception minimaliste présentent un imprimé marbré bleu et blanc

qui rend hommage aux paysages que Skullcandy souhaite protéger.

Des écouteurs éco-conçus

Les écouteurs sans fil ont conquis la planète en quelques années, et les différents constructeurs rivalisent d'imagination afin de ses faire une place sur ce marché pour le moins encombré. L'engouement pour ces petits écouteurs, il est vrai fort pratiques, implique également. Sur la grande majorité des modèles du marché, les batteries sont difficilement remplaçables sans détruire les écouteurs eux-mêmes, dont le châssis le plus compact possible est souvent moulé.Skullcandy présente les Ecobuds comme étantCe modèle est conçu à partir de 65% de plastique recyclé et contient 57% de métaux lourds en moins que ces concurrents (selon le constructeur). Autre point qui distingue ces Ecobuds,permettant de faire le plein des écouteurs afin de leur offrir jusqu'à 8 heures d'autonomie. Selon le communiqué de Skullcandy :Côté fiche technique, les Ecobuds proposent du Bluetooth 5.2, une charge rapide offrant 2 heures d'écoute en 10 minutes, des contrôles tactiles et une certification IPX4. Si l'absence de batterie au sein du boitier de charge permettra en effet de réduire les déchets, les écouteurs eux-mêmes contiennent bien une batterie, et. En attendant,