La barre de son Sennheiser Ambeo Mini AirPlay 2 et Dolby Atmos à son prix le plus bas (-25%) !

Sennheiser Ambeo Mini

La famille Ambeo au complet (caisson en option)

Une Ambeo à 599€ !

Lorsque l'on évoque les barres de son haut de gamme,Seulement, la technologie embarquée (13 haut-parleurs), l'encombrement et le tarif fixé à 2 499 euros n'en font pas un modèle très répandu. En octobre 2022, la marque avait renommé le modèle haut de gamme en Ambeo Max et présenté l'Ambeo Plus, une version plus abordable (1299 euros tout de même) embarquant 9 haut-parleurs.Depuis fin 2023, Sennheiser -dont la division audio grand public a été rachetée par la société suisse Sonova - va encore plus loin etune version encore plus compacte et au tarif plus accessible.Dasn un format nettement plus compact, 70x10x6,5cm, l'Ambeo Mini embarque(deux en façade et deux sur les côtés),. Le constructeur annonce une réponse en fréquence allant de 42 Hz à 20 kHz, avec la possibilité de descendre plus bas dans le grave grâce au caisson de basse Ambeo Sub en option équipé d'un haut-parleur de 8 pouces, d'un amplificateur de classe D de 350W et capable de descendre jusqu'à 27 Hz (avec la possibilité d'en ajouter 4 au total afin d'être certain trembler le sol du salon).(Alexa est également de la partie). L'Ambeo Mini prend en charge, le Wi-Fi et le Bluetooth (SBC et AAC), Spotify Connect et Tidal, les codecs audio Dolby Atmos, DTS:X et MPEG-H les plus courants, ainsi que les formats 360 Reality Audio. Le partenariat avec le Fraunhofer-Institute for Integrated Circuits IIS est reconduit afin d'offrir un rendu 3D satisfaisant.