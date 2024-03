Un casque Bluetooth haut de gamme à 250€ chez Teufel !

Teufel Real Blue Pro

élargir la scène stéréo

44 heures d'autonomie avec ANC

Quand on parle de casque Bluetooth avec ANC, les premiers noms qui viennent en tête sont les ténors du marché comme Sony, Bose, Jabra ou encore Apple.Teufel, qui est loin d'être un débutant, annonce tout simplement l'arrivée de son casque sans fil avec ANC le plus performant.Pour cela,à commencer par des haut-parleurs de 44mm ainsi des technologies Mimi Sound Hearing Technologies afin d'optimiser le rendu en fonction de votre audition et Dynamore pour, et de microphones avec suppression du bruit de fonds afin d'améliorer la qualité audio pendant les appels.Teufel annonce également. Le constructeur indique avoir apporté un soin particulier au confort et à l'ergonomie avec des coussinets repensés des oreillettes pivotantes et la possibilité de plier le casque afin d'en faciliter le transport. Le Real Blue Pro se recharge en USB-C,(câble fourni).