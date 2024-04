Paillettes et chrome pour les Beats Fit Pro en partenariat avec Alo Yoga !

Beats Fit Pro Alo Yoga

La collaboration Beats x Alo semblait vraiment prédestinée, car les deux marques originaires de Los Angeles ont eu un impact durable sur le fitness et la culture. Beats et Alo ont une passion commune pour les produits haute performance qui permettent à nos clients de exprimer leurs personnalités uniques et distinctes. Nous sommes ravis de nous associer à Alo et d'apporter l'accessoire technologique parfait au monde du fitness.

Disponibles à 199$ dès le 4 avril

Cette nouvelle édition limitée a ainsi été élaborée avec Alo Yoga, une enseigne américaine spécialisée dans les vêtements et accessoires de sport (pas uniquement pour le yoga donc). Comme souvent, les changements sont minimes et uniquement d'ordre esthétiques. Les Beats Fit Pro Alo Yoga arbore donc. Selon Chris Thorne, directeur marketing de Beats, dont la chanson Safer est la BO de la vidéo promotionnelle, que vous pouvez retrouver co-dessous, tournée aux Bahamas, avec la puce H1, l'ANC (réduction active du bruit ambiant) et le mode Transparence, la compatibilité avec l'audio spatial et le suivi dynamique des mouvements de la tête, la possibilité d'adresser une requête vocale à Siri (sans autre interaction), la certification IPX4, la compatibilité avec l'App Localiser, le switch automatique entre plusieurs appareils, ainsi que l'Adaptive EQ permettant d'adapter le son en fonction de l'anatomie et du placement des écouteurs.Les Beats Fit Pro empruntent également aux AirPods 3 le capteur détectant la peau de l'utilisateur et permettant la mise en pause automatique, et s'adressent aux sportifs grâce aux ailettes assurant un bon maintien lors des entrainements.(poussée à 27/30 heures via le boitier de charge, doté d'un port USB-C mais pas de la charge sans fil).