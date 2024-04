Beats Solo4 : les caractéristiques et la date de sortie dévoilées avant l'heure !

Beats Solo4 : une belle évolution...

La housse du Solo4

...Sans hausse de prix

UltraPlush

Après de premières informations dénichées dans les entrailles d'une Release Candidate d'iOS puis une apparition au sein des dossiers de la Federal Communications Commission (FCC), nos confrères de 9to5Mac ont eu accès avant l'heure aux caractéristiques techniques complètes du Beats Solo4 et à la date de sorite présumée. Selon leur source, jugée fiable,L'audio sans perte sera également accessible en filaire via un port mini jack 3,5mm, même si la batterie est à plat.Le nouveau venu seraet avec l'appairage rapide d'Android. Le bluetooth 5.3 sera de la partie ainsi que des haut-parleurs de 40mm conçus spécialement pour ce modèle afin d'offrir un rendu de meilleur qualité. Le confort du casque affichant 217 grammes sur la balance aurait été optimisé grâce aux oreillettes au revêtementetLa charge rapide Fast Fuel offrirait 5 heures d'écoute pour 10 minutes sur le secteur.Toutes ses nouveautés ne coûteraient pas plus cher puisqueLa date de sortie aurait également fuité etpeut-être en même temps que les nouveaux iPad . Si le Solo3 vous intéressait (il est actuellement en promo à 190 euros), il sera certainement sage d'attendre cette nouvelle mouture qui en offre plus pour le même prix.