Face aux échecs, le CEO de Sonos démissionne !

en tant que directeur commercial. Il était à la tête de l'entreprise ces huit dernières années. En tant que CEO, il a supervisé un large éventail de produits à succès avant une série de mésaventures après une mise à jour totalement ratée de l'application. Depuis la firme peinait à retrouver sa santé auprès de ses utilisateurs et de nombreux utilisateurs étaient en faveur de son licenciement.Patrick Spence restera techniquement chez Sonos jusqu'au 30 juin de cette année, période pendant laquelle il recevra un salaire de base de 7 500 dollars par mois pour fournir à l'entreprise des. Il devrait recevoir une indemnité de départ de 1 875 000 dollars.Le 7 mai dernier,En effet, cette refonte aurait nécessité quelques mois de développement supplémentaires, indispensables pour que l'ensemble des utilisateurs puisse s'y retrouver et profiter de leur matériel. A ce jour, il n'est pas question (ni possible) de revenir à l'ancienne application.Lors de ses derniers résultats financiers, Patrick Spence a fait part d'une réorganisation de ses priorités, présentant à nouveau ses excuses pour la débâcle de l'application . Il avait reconnu avoir imposé un, ce qui ne permettait pas de respecter le calendrier de sorties produits.En octobre dernier,Il y précisait également la feuille de route de la firme, surtout la nécessité de corriger son application défaillante depuis la mise à jour du mois de mai, mais également construire une meilleure expérience client.Depuis la situation ne s'était pas vraiment améliorée : l'application était encore poussive , certaines difficultés pour vendre le casque Ace ou encore un possible nouvel abonnement dans les tuyaux . Apparemment, les salariés étaient parfaitement au courant de la situation depuis des mois...